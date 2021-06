Conglomerate 451 Overloaded ora disponibile su console

Il publisher 34BigThings ha annunciato pochi istanti fa che il dungeon crawler creato da RuneHeads, Conglomerate 451 Overloaded, è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il titolo non si presenta soltanto come un “semplice” dungeon crawler. Esso infatti ha elementi a tutto tondo presi dal genere RPG e roguelike, il tutto sulle fondamenta di un gameplay in prima persona su griglia.

Precedentemente, Conglomerate 451 Overloaded è stato pubblicato su PC tramite Steam, esattamente nel mese di febbraio dello scorso, senza però riscuotere un buon successo. Riuscirà a fare di meglio ora che le community di PS4, One e Switch potranno acquistarlo al prezzo di €9.99? Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita da un nuovo trailer.

Conglomerate 451 è un RPG dungeon crawler in prima persona con elementi roguelike ambientato in un mondo cyberpunk.

Vestirai i panni del direttore di un’Agenzia Speciale, a cui il Senato di Conglomerate City ha ordinato di riportare l’ordine nel settore 451, dove spadroneggiano alcune multinazionali corrotte. Grazie all’ultimo decreto costituzionale, ti è concesso di creare cloni umani. Costruisci la tua squadra, manipola il DNA, addestra i tuoi agenti, equipaggiali con armi di ultima generazione, scegli i cyber-arti da impiantare e invia la squadra sul campo con un unico scopo: sradicare il crimine e riportare l’ordine a ogni costo.