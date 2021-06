Samurai Warriors 5: svelati tanti nuovi dettagli per il titolo

Koei Tecmo sa benissimo che il suo nuovo musou, Samurai Warriors 5, è tanto atteso quanto ambizioso e per questo, di tanto in tanto, fornisce nuove informazioni per tutti i fan che aspettano con ansia il nuovo titolo su console e PC (sebbene quest’ultima versione sarà esclusivamente legata al mercato occidentale).

Nelle ultime ore infatti, il noto publisher ha rilasciato tante nuove informazioni relative alla Modalità Cittadella, al Vault e alla sezione Il Mio Castello. Proveremo a riassumerle per voi qui sotto.

Citadel Mode – Giocando a questa modalità, la modalità Cittadella, è possibile raccogliere le risorse che possono essere utilizzate per aggiornare i vari edifici nel menu Il Mio Castello. Le battaglie in modalità Cittadella consistono nel giocatore che protegge la sua base e si difende contro i nemici in arrivo o li sconfigge. Molte missioni appariranno per tutta la battaglia e completandole sarà dato un punteggio in base al tempo necessario per finire la battaglia.

Nella modalità Cittadella, le truppe vengono utilizzate al posto degli oggetti. Le diverse truppe che convochi scateneranno un forte attacco e poi rimarranno in quella posizione e difenderanno dai nemici invasori.

Quando i personaggi prendono parte a una battaglia insieme, il loro livello di amicizia aumenterà. Se il loro livello d’amicizia è al massimo, è possibile visualizzare scene speciali non presenti nella modalità Musou nel Ritiro dell’Eremita.

Vault – Il Vault permette ai giocatori di controllare il loro registro di gioco e missioni completate, così come visualizzare scene di eventi, ascoltare canzoni BGM e saperne di più sulla storia dei Guerrieri Samurai nella sezione Biografie.

Il Mio Castello – Il mio Castello è un menu che funge da punto di partenza per progredire nel gioco. Puoi utilizzare edifici come il Dojo e il Fabbro e rafforzare i tuoi guerrieri Samurai e le loro armi, oltre ad acquistare oggetti nel negozio.

Dojo – Al Dojo, puoi rafforzare i tuoi guerrieri Samurai e cambiare la loro attrezzatura. Ogni personaggio giocabile ha una scheda di abilità progettata intorno al loro stemma di famiglia. Ci sono diversi tipi di abilità come quelli che aggiornano le abilità e altri che rendono più facile acquisire oggetti importanti. I giocatori dovranno considerare quali abilità vogliono acquisire man mano che progrediscono nel gioco.

Ogni personaggio ha un livello di padronanza delle armi per ciascuna di esse. Aumentando la loro padronanza delle armi, possono utilizzare armi ancora più forti, così come ottenere l’accesso a nuove abilità finali e migliorare le loro proprietà. Spendendo Stock Arma Mastery al Dojo è possibile aumentare la padronanza delle armi del tuo personaggio.

Fabbro – Il fabbro è un edificio in cui le armi possono essere aggiornate. Aggiornare le armi spendendo Gemme di abilità e oro. È fondamentale considerare le qualità speciali della tua arma e impostare le tue abilità di conseguenza.

Negozio – Il negozio è un edificio dove gli oggetti possono essere acquistati e venduti. Gli oggetti che possono essere utilizzati durante la battaglia, armi e gemme di abilità possono essere acquistati presso il negozio.

Scuderie – Le Scuderie sono un edificio dove i cavalli possono essere gestiti e aggiornati. Un cavallo può essere aggiornato ricevendo esperienza e abilità come vengono insegnate da altri cavalli nella Stalla.

Aggiorna gli edifici – Ogni edificio può essere aggiornato spendendo risorse e oro. Aggiornando un edificio, le funzioni per ogni edificio diventano migliorate, consentendo di acquistare articoli di qualità ancora superiore.

Queste sono tutte le novità che Koei Tecmo ha presentato per il suo Samurai Warriors 5, in arrivo in occidente il 27 luglio per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC tramite Steam. Intanto, qui potete dare un’occhiata al nostro provato.