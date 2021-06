Hotline Miami 3: un teaser da Devolver?

L’annuncio della conferenza stampa di Devolver Digital per l’E3 2021 potrebbe nascondere un annuncio relativo a Hotline Miami 3. La rivelazione proviene dalla foto utilizzata per diffondere e promuovere la diretta, che si terrà nei prossimi giorni. Una foto che potrebbe nascondere sia un teaser che una vera e proprio presa in giro verso gli utenti, nel pieno spirito del publisher indie, decisamente underground.

Il teaser si trova sulla lavagna. Come potete vedere (anche se ovviamente non è immediato) in lontananza si scorge la scritta Hotline Miami 3. Si tratta ovviamente una scritta lasciata appositamente per farsi trovate da chi analizza le varie immagini pubblicate da sviluppatori e publisher e potrebbe ovviamente riferirsi ad un annuncio del terzo capitolo della saga creata da Dennaton Games.

Ovviamente il tutto è da prendere con le pinze: Devolver è un publisher molto borderline, con un’inclinatura alla presa in giro e all’humor nero davvero molto facile. Si tratta in sintensi di un probabile scherzo ma ovviamente conoscendo il team dietro il gioco non è escluso che in futuro non possa effettivamente palesarsi un terzo capitolo della serie. Lo scopriremo il 12 giugno, quando la conferenza Devolver Digital andrà in onda durante il periodo dell’E3 2021: siete curiosi anche voi di scoprire la verità?