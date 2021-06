Xbox Game Pass: Microsoft lo porta su Steam?

Jez Corden, giornalista di Windows Central e Insider vicino a Microsoft ha dichiarato che Xbox Game Pass potrebbe aa breve vedere la luce su Steam. Si tratta di una notizia decisamente clamorosa, perché per la prima volta il pass della casa di Redmond atterebbe su una piattaforma diversa rispetto a Xbox e Windows 10 e soprattutto non su una console ma su un client puramente digitale.

Corden ha affidato questo suo pensiero a Twitter. Secondo il giornalista, Microsoft sta al momento lavorando per portare Xbox Game Pass su Steam. Come non ci è concesso saperlo e probabilmente nemmeno lo stesso Corden ne è conoscenza, eppure le possibilità che ciò succeda sono abbastanza alte. Nel corso degli ultimi mesi infatti Phil Spencer ha aperto alla possibilità che il servizio possa essere disponibile su altre piattaforme e la stessa tecnologia xCloud diventa una sorta di apri pista verso questa possibilità.

In attesa di scoprire se davvero ci sarà questa mossa da parte della casa di Redmond vi invitiamo a rimanere sintonizatti su GamesVillage. D’altronde quel “dettagli a breve” espresso dal giornalista statunitense ci fanno pensare che non manchi tantissimo ad un annuncio ufficiale in merito a questo cambiamento straordinario da parte di Microsoft e Valve.