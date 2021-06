Square Enix Presents: ecco data e ora dell’appuntamento

Vi avevamo anticipato questa mattina che Square Enix, tra le altre compagnie, figurava tra i publisher/sviluppatori che presenzieranno all’evento più atteso dell’anno da parte di tutti i fan di videogiochi, l’E3. Bene, arriva ora da parte del colosso nipponico l’ufficialità dell’evento Square Enix Presents.

Il suddetto evento, quindi, partirà alle ore italiane 21:15 del giorno 13 giugno, durante l’evento principale E3 2021 e visionabile anche sui canali Twitch e YouTube. Ciò che potrà esser visto, Square lo ha riassunto così:

La première mondiale di un nuovo gioco di Eidos-Montréal;

Delle nuove informazioni su BABYLON’S FALL;

Dei dettagli sull’espansione Guerra per il Wakanda con Black Panther per Marvel’s Avengers e degli aggiornamenti sui prossimi eventi di gioco;

Un approfondimento su Life is Strange True Colors e un’anteprima di Life is Strange Remastered Collection;

Mentre vi lasciamo alla locandina in calce, vi informiamo che noi di GamesVillage saremo in diretta per seguire l’evento volta per volta, senza mancare l’evento Square Enix Presents ovviamente, tornate quindi a trovarci per rimanere aggiornati su tutto l’evento che attendiamo con ansia, a dir poco!