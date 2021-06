2K: un rumor svela i piani per il futuro

Al momento è solo un rumor ma pare che i nuovi giochi di 2K siano stati svelati da un leak. La fuga di informazioni, ritenuta decisamente affidabile da diversi insider tra cui Jason Schreier (giornalista del mondo videoludico conosciuto per la sua autorevolezza). Non c’è nessuna prova che i giochi possano essere svelati nel corso dei prossimi mesi, dunque è molto probabile che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di scoprire il tutto su queste nuove informazioni.

Stando al leak, 2K avrebbe in programma diversi nuovi titoli. Il primo citato nel report è NBA 2K22, con Dirk Nowitzki come atleta in copertina. Il secondo gioco è uno spin-off di Borderlands con Tiny Tina, menzionata come protagonista. Il nome in codice è Wonderlands e non esiste ancora un nome completo. Questo titolo potrebbe comparire all’Ee 2021 ma non c’è ancora nessuna indicazione in merito. Spazio anche per Firaxis, con un nuovo gioco chiamato con il codename CODA e infinte un nuovo titolo, da uno studio ancora sconosciuto (anche se in molti pensano ad Hangar 13) e si tratterebbe di un action game, chiamato Volt, definito “Cthulhu incontra Saints Row”.

Per scoprire se questi rumor sono veri ci vorrà ovviamente ancora del tempo. Vi invitiamo dunque a restare sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e i vari aggiornamenti in dirittura d’arrivo. Cosa ne pensate di questi leak? Fateci sapere la vostra lasciando un commento a questa notizia.