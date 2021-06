Winds & Leaves: svelata la data d’uscita e nuovo gameplay trailer

Come già vi abbiamo spiegato in questo nostro articolo, Sony ha deciso di annunciare 7 nuove produzioni che andranno ad arricchire il già variegato parco titoli della sistema per realtà virtuale del colosso nipponico, PS VR. Dei sette, siamo ora giunti al secondo annuncio con Winds & Leaves, in realtà già mostrato qualche mese fa, ma arriva con la novità della data d’uscita.

La suddetta opera, dalle mani di TREBUCHET vuol essere un creatore di vegetazione, pensato appositamente per la realtà virtuale di PlayStation. Nei panni di un giardiniere, i giocatori condivideranno un legame speciale con gli alberi e la natura.

Il titolo, comunque, avrà un’avventura vera e propria da vivere, con strutture costruite da antichi giardinieri, il tutto mentre coltiviamo frutti utili a proseguire.

Potete trovare un trailer in calce, preceduto dalla descrizione di Winds & Leaves direttamente dalla bocca di uno degli sviluppatori, mentre vi informiamo che la produzione vedrà la luce sul mercato il giorno 27 luglio.