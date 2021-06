Roccat: disponibili le tastiere Magma e Pyro

Dopo la presentazione ad inizio maggio, ROCCAT, brand tedesco di Turtle Beach, annuncia oggi che le ultime aggiunte alla sua line-up di tastiere da gaming – Magma e Pyro – sono ora disponibili presso i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale. La Magma, tastiera da gaming RGB a membrana offre l’innovativo sistema di illuminazione AIMO RGB, e il suo prezzo di 59,99 € la rende la scelta migliore per nuovi giocatori e per chi è alla ricerca di un’esperienza RGB unica per il suo desktop. Inoltre, gli amanti delle tastiere meccaniche sempre alla ricerca di novità ameranno la Pyro , tastiera meccanica RGB da Gaming, una delle tastiere con più funzionalità presenti sul mercato con un prezzo ultra-competitivo di 99,99 €.

“Non c’è nessun’altra tastiera capace di fare quello che fa Magma con la sua unica illuminazione RGB, e il prezzo la rende un ottimo investimento per aggiornare significativamente configurazione desktop”, ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. “Con Pyro abbiamo creato una tastiera meccanica accessibile che non sacrifica le prestazioni o il design, e invece offre un’abbondanza di funzionalità che gli appassionati semplicemente non potranno trascurare, specialmente se daranno un’occhiata al prezzo.”

Tastiera Gaming RGB a Membrana Magma di ROCCAT

La tastiera Magma a membrana è dotata di una piastra superiore semi-trasparente e di una retroilluminazione a cinque zone e 10 LED per la migliore illuminazione AIMO mai vista. Con 16,8 milioni di colori, i giocatori possono godere di un’esperienza di illuminazione vivida e coinvolgente. Magma si collegherà e si sincronizzerà con tutti gli altri prodotti della gamma AIMO di ROCCAT, compresi i mouse della serie Kone Pro appena annunciati, le cuffie della serie Elo e tanto altro ancora, per creare una postazione da gaming davvero pazzesca.

Magma presenta anche una digitazione silenziosa a membrana grazie a tasti con cupola in gomma di alta qualità. La pressione dei tasti è reattiva e affidabile. L’avanzata tecnologia anti-ghosting assicura che i giocatori possano premere tutti i tasti più usati simultaneamente, senza compromessi. La Magma è dotata di un poggia-polsi removibile per andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori. Disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo ad un prezzo consigliato di 59,99 €.

Tastiera Gaming RGB Meccanica Pyro di ROCCAT

Pyro è una delle tastiere meccaniche da gaming più ricche di funzionalità oggi presenti sul mercato al di sotto dei 100 €. Il nuovo design della Pyro è rinforzato da una piastra superiore in metallo spazzolato, che offre ai giocatori una tastiera meccanica elegante, robusta e bella da vedere. Pyro utilizza gli switch lineari (red) TTC con un punto di attuazione di 2.0mm, 45g di forza operativa e una profondità di 4.0mm per un ‘click’ che sia preciso ma forte. Gli switch della Pyro sono testati per 50 milioni di battute per un’esperienza gaming reattiva e duratura. L’avanzata tecnologia anti-ghosting assicura anche che tutti i tasti premuti simultaneamente vengano registrati senza alcun problema.

Come la Magma, la Pyro è dotata di un poggia-polsi removibile. Dispone poi della rotella per il volume della serie Vulcan, molto amata dai fan, per un controllo audio facile e veloce. Pyro dispone del motore di illuminazione AIMO di ROCCAT con illuminazione a 16,8 milioni di colori. AIMO reagisce organicamente all’utilizzo dell’utente mettendo in mostra un’illuminazione incredibilmente vivida, il tutto con una configurazione rapida e semplice. Inoltre, la Pyro si sincronizza con i prodotti compatibili con AIMO per creare un’illuminazione della postazione che passa da un dispositivo all’altro in maniera naturale. La Pyro è disponibile da oggi presso i rivenditori partecipanti in tutto il mondo ad un prezzo consigliato di 99,99 €.