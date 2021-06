Uno: disponibile il DLC per il 50esimo anniversario

Nel 1971 Merle Robin creava il gioco di carte Uno, che sarebbe diventato nel 1992 un marchio della Mattel. Sono passati 50 anni da allora e per festeggiare l’evento, Ubisoft ha deciso di pubblicare un nuovo DLC all’interno del videogioco tratto da uno dei giochi più noti, disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC e Stadia (al prezzo di 2,99 euro).

Queste le caratteristiche del nuovo DLC, attraverso la pagina del PlayStation Store:

È il momento di celebrare i cinquant’anni del popolarissimo gioco di carte con il DLC del 50° anniversario di UNO! Per l’occasione, abbiamo sfoggiato l’abito da sera. Vi aspettano azione mozzafiato e colpi di scena, basati sulla magnifica edizione fisica del gioco. È il momento di festeggiare in grande stile!

Caratteristiche principali:

– Questo DLC del 50° anniversario introduce nuove carte in velluto.

– La tavola è stata rinnovata per questa occasione e ora si abbina perfettamente al nero luccicante e all’oro della festa.

– L’esclusiva carta 50/50 e la moneta d’oro commemorativa sono incorporati nel gioco con una regola speciale. Ogni volta che qualcuno gioca la carta speciale “50/50”, lancia la moneta per vedere chi dovrà pescare 4 carte extra.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.