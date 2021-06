Sea of ​​​​Thieves: annunciata la colonna sonora in vinile

iam8bit e Rare hanno annunciato oggi la colonna sonora in vinile per Sea of ​​​​Thieves. La raccolta, di tre LP, include una vasta gamma di brani marinareschi, coronata da uno speciale storybook illustrato di 24 pagine; i preordini iniziano oggi sul sito iam8bit.com.

La raccolta di tre LP comprende 38 tracce, che coprono 125 minuti di musica. Per aiutare i fan ad entrare nello stato d’animo dei pirati, la copertina rigida della raccolta si apre per rivelare uno speciale libro di racconti rilegato di 24 pagine. “Merry” Merrick condivide alcuni dei suoi grandi racconti di vita in mare, supportati dalle illustrazioni nautiche di Vivian Shih. Le note di copertina includono anche i testi dei canti. Infine, le etichette centrali di ogni disco includono un’innovativa arte pop-up con la carta, che conferisce un effetto tridimensionale sotto forma di minuscole navi, persone danzanti e altri stravaganti riferimenti a Sea of ​​Thieves.

La colonna sonora in vinile del popolare gioco sui pirati è disponibile per il pre-ordine da iam8bit a partire da oggi. Questa collection ha un prezzo di 99,99 dollari e la spedizione è prevista nel terzo trimestre del 2021.

Robin Beanland, compositore dei brani di Sea of ​​​​Thieves e maestro dietro a molti classici di Rare, tra cui Jet Force Gemini, Killer Instinct e Conker’s Bad Fur Day, ha prodotto una colonna sonora straordinariamente diversificata. Il suo lavoro evocativo cattura le emozioni delle battaglie navali, la meraviglia nel mettere piede su un’isola inesplorata e qualche canto marinareschi. La colonna sonora di Sea of ​​Thieves è il giusto tributo di iam8bit a un’incredibile collezione di musica, con cover e disegni degli album di Haley Wakefield.