Ubisoft Forward: svelati i dettagli dell’evento

Oggi Ubisoft ha annunciato ulteriori dettagli sulla prossima edizione dell’Ubisoft Forward che sarà trasmessa in diretta streaming il 12 giugno alle 21:00. Lo spettacolo, disponibile per la visione sul sito ufficiale, fa parte dell’evento digitale dell’E3 di quest’anno, ed avrà una line-up di contenuti diversi, dai preferiti dei fan, a titoli appena annunciati e nuove sorprese.

Il pre-show avrà inizio alle 20:00, con notizie e aggiornamenti da giochi come For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion e altre novità dai team Ubisoft.

Lo show principale, che inizierà alle 21:00, comprenderà il prossimo capitolo della serie Rainbow Six, noto precedentemente come Rainbow Six Quarantine, con gameplay in anteprima mondiale e trailer che rivelano il nuovo titolo co-op per la prima volta. Lo show includerà anche ulteriori dettagli su Far Cry 6, un gioco ambientato in una nazione sotto il controllo del dittatore Antón Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito. Ci saranno anche notizie su Riders RepublicTM, il prossimo multiplayer open-world che si svolgerà nei paesaggi del Nord America. Ci saranno anche aggiornamenti relativi ai prossimi contenuti di Assassin’s Creed Valhalla e Rainbow Six Siege, così come novità sulla serie Apple TV+ Mythic Quest, e il film di prossima uscita Werewolves Within, entrambi di Ubisoft Film & Television.

Dopo lo show principale, alle 22:00, il post-show includerà un briefing della comunità di Rainbow Six Siege per aggiornare i giocatori sulle ultime novità, più una discussione approfondita con gli sviluppatori di Siege su come hanno progettato l’ultima aggiunta al roster degli operatori, Thunderbird di Operation North Star. Lo spettacolo fornirà anche una serie di nuove rivelazioni, come lo il Ciondolo Streamer Y6S2, il Community Artist Bundle e le partnership del Sixth Guardian Charity bundle. Gli sviluppatori forniranno approfondimenti sugli annunci dello show principale, e i giocatori avranno la possibilità di vincere un Ciondolo Fan esclusivo tramite Twitch Drops.

In uno sforzo continuo per rendere Ubisoft Forward uno spettacolo accessibile al maggior numero di persone possibile, guardare lo spettacolo principale sul sito ufficiale darà accesso ai sottotitoli in 12 lingue diverse. Inoltre, il pre-show e lo show principale saranno tradotti nella lingua dei segni americana, con lo show principale con audio descrizione in inglese.

“Non vediamo l’ora di condividere di più sulla nostra prossima line-up dell’Ubisoft Forward come parte dell’evento digitale E3 di quest’anno. Questo è sempre un momento molto atteso per la nostra industria e un’opportunità per celebrare nuovi contenuti e creazioni. Siamo orgogliosi di presentare un portfolio di giochi così vario con qualcosa per ogni tipo di giocatore, senza dimenticare qualche sorpresa, naturalmente”, dice Alain Corre, direttore esecutivo di EMEA.

Oltre al sito ufficiale, i giocatori potranno collegarsi al canale Twitch o YouTube, e unirsi alla discussione sui social media con l’hashtag #UbiForward.