Elden Ring salterà l’E3 2021 per mostrarsi al Summer Game Fest?

Elden Ring è diventato il gioco più atteso del momento dalla maggior parte dei giocatori, con From Software che però lo sta tenendo segreto. Salvo qualche leak (poi rivelatosi falso), del titolo souls-like non sappiamo praticamente nulla! L’attesa però potrebbe finire presto, come auspicato dal noto giornalista Jeff Grubb, che ha lanciato la sua consueta bomba.

Secondo il giornalista, Elden Ring non si farà vedere all’E3 2021, ma farà la sua apparizione in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley. Stando alle informazioni in suo possesso, il presentatore canadese sarebbe addirittura in possesso del gioco, pronto a mostrarlo nel corso dell’estate.

Bisogna specificare delle cose: il Summer Game Fest aprirà i battenti il prossimo 10 giugno con il suo Kick off, ma a quanto pare non sarà questo l’evento che vedrà protagonista il gioco pubblicato da Bandai Namco, che terrà il 15 giugno una presentazione in occasione dell’E3 (neanche questa teatro in cui ci sarà il reveal). L’ipotesi più plausibile è che Keighley potrebbe aver riservato un evento unico dedicato al reveal del titolo. Per adesso però siamo ancora nel campo delle indiscrezioni.