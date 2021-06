Shin Megami Tensei V: un leak svela la data di uscita?

Shin Megami Tensei V è un titolo che fin dal 2017, anno in cui è stato annunciato dalla Grande N insieme alla Nintendo Switch, ha creato molte aspettative tra i suoi fan di vecchia data. Purtroppo, ancora oggi il titolo non è stato pubblicato e i giocatori sono in trepidante attesa, sperando che una data di uscita ufficiale venga rilasciata in occasione del Nintendo Direct di questo mese, previsto per il 15 giugno.

Dal sito ufficiale di Shin Megami Tensei V, però, sono erroneamente trapelate alcune informazioni molto rilevanti, tra cui la tanto bramata data di lancio. Dal leak in questione emerge che il tanto atteso JRPG potrebbe essere messo sul mercato a partire dall’11 novembre 2021, data che probabilmente vedremo confermarsi durante il Direct.

Non solo, unitamente alla data di pubblicazione, sul sito poc’anzi citato sono state caricate per sbaglio altre informazioni. Pare che il protagonista sarà uno studente del liceo che si ritroverà catapultato in un altro mondo (chiamato Da’at) e che si unirà ad una figura demoniaca, che prenderebbe il nome di Nahobito. Il gioco, molto probabilmente, presenterà oltre 200 forme di demoni, i quali potranno rivelarsi pericolosi o addirittura amichevoli. I nuovi demoni presenti in questo quinto capitolo sono stati ideati e creati dal designer Masayuki Doi. Altra chicca presente in questi titoli sarebbe quella di poter sbloccare percorsi narrativi molteplici, permettendo l’accesso a vari finali. Di sicuro sappiamo solo che si tratterà di un’opera ambientata in un contesto post-apocalittico e che sarà un’esclusiva Nintendo Switch. Vi terremo in costante aggiornamento qualora dovessero essere annunciate nuove informazioni.