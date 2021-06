Wanderer: il trailer mostra personaggi e gameplay

Wanderer è un interessante titolo action-adventure che sarà disponibile per i dispositivi che sfruttano la realtà aumentata. Si tratta di un’opera di Oddboy e M-Theory, le software house che hanno recentemente condiviso un trailer che svela il gameplay, la trama e i personaggi che saranno i protagonisti della storia.

Il trailer, più specificamente, cerca di evidenziare le sfumature sinistre ed inquietanti del titolo in questione. Wanderer, infatti è un gioco che sarà ambientato in una dimensione temporale alternativa, in cui la natura è predominante e ha preso il controllo su tutto e tutti. Il giocatore controllerà Asher Neumann, il quale avrà l’amaro compito di cercare di cambiare il corso degli eventi per evitare l’apocalisse.

L’atmosfera del titolo avrà dei forti riferimenti storici (verrà esplorata la cultura hippie degli anni Sessanta), nonché un clima futuristico e post-apocalittico. Nei riguardi dei personaggi, tutt’ora, sappiamo molto poco. Sappiamo che il gruppo di protagonisti spazierà da impavidi conquistatori, a curiosi esploratori e, ancora, ad ingegnosi inventori e scienziati. A proposito di quest’ultima categoria, il protagonista si ritroverà a poter esplorare il laboratorio di Tesla proprio nel giorno in cui nel 1969 si mise piede per la prima volta sulla Luna.

Tra una missione di salvataggio e l’altra sarà importante godersi la qualità della realtà virtuale offerta: sarà possibile guidare un veicolo spaziale sulla Luna, risolvere molti puzzle o suonare la batteria per vivere il ritmo psichedelico tipico degli anni Sessanta. La data di uscita del titolo dev’essere ancora annunciata e sappiamo che sarà disponibile per PlayStation VR, Oculus e Steam VR a partire dal terzo trimestre del 2021, quindi tra luglio e settembre.