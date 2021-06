Final Fantasy 7 Remake Intergrade: DLC Evocazioni gratuito fino al 10 giugno

Mancano solo pochi giorni al lancio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade e non appena il gioco uscirà, i giocatori potranno riscattare un pacchetto DLC di materia evocazione gratuito. Il nuovo DLC include creature e mostri iconici di Final Fantasy come Chocobo Chick, Cactuar e Carbuncle.

Questo annuncio è stato fatto di recente da Square Enix, insieme al nuovo aggiornamento che permette ai giocatori di trasferire i file di salvataggio di FF7 Remake da PlayStation 4 su PS5. In questo modo, non solo i fan potranno ricominciare da dove si erano interrotti, ma potranno anche ricevere una spinta extra nel loro potere di evocazione. Sul Twitter ufficiale, il team ha affermato che il Final Fantasy 7 Remake Item Pack includerà tre materiali di evocazione con il simpatico Chocobo Chick, il nemico preferito dai fan Cactuar e la creatura riflettente Carbuncle. Nel pacchetto di oggetti saranno inclusi anche cinque accessori extra, che potranno essere scaricati entro il 10 giugno 2021. Per coloro che stanno aggiornando la versione del gioco da PS4 a PS5, e hanno già scaricato il DLC sulla console old-gen, saranno costretti a scaricarlo di nuovo su PlayStation 5.

La maggior parte dei fan probabilmente ricorderà che questi specifici materiali di evocazione sono bonus dei preordini di Final Fantasy 7 Remake e delle edizioni deluxe. Prodotti specificamente per il remake, questi nuovi materiali di evocazione non erano presenti nel gioco originale. Con l’esclusivo DLC Episode INTERmission, l’aggiornamento per il trasferimento dei file di salvataggio da PS4 a PS5 e il bundle evoca materia gratuito, Square Enix sta rendendo facile per i fan decidere di passare a Intergrade su PS5. Si spera che saranno rese disponibili anche maggiori informazioni su ciò che gli sviluppatori hanno fatto per migliorare e ottimizzare il gioco per la piattaforma di prossima generazione. Final Fantasy 7 Remake Intergrade e il DLC Episode INTERmission saranno disponibili per PlayStation 5 a partire dal 10 giugno.

Today we’ve launched patch 1.02 for @FinalFantasy VII Remake to allow you to upload the PS4 version of your save file in preparation for the launch of FFVII Remake Intergrade on PS5.

Make sure you install the patch and prepare to carry on your adventure from June 10th! [1/3] pic.twitter.com/7wraQiFU4W

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 3, 2021