Sakuna Rice and Ruin: le vendite raggiungono il milione di unità

Le spedizioni mondiali totali e le vendite digitali di Sakuna: Of Rice and Ruin hanno superato il milione di unità, hanno annunciato l’ editore Marvelous e lo sviluppatore Edelweiss. L’ ultima volta che il gioco ha venduto 950.000 unità al 31 marzo.

Sakuna: Of Rice and Ruin è stato lanciato per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 10 novembre 2020 in Nord America, il 12 novembre in Giappone e il 20 novembre in Europa e Australia. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

La dea del raccolto viziata Sakuna si ritrova bandita dalla sua opulenta dimora celeste a un’isola invasa dai demoni. Nella landa selvaggia, deve riscoprire il suo diritto di primogenitura come figlia di un dio guerriero e dea del raccolto resistendo agli elementi, combattendo mostri e coltivando il riso, la fonte del suo potere. Al suo fianco in questo luogo ostile c’è il suo guardiano Tama e un gruppo di umani emarginati. Insieme, questi improbabili compagni devono unirsi per domare sia il suolo che i demoni dell’isola di Hinoe.



Caratteristiche principali

Raffinata azione platform a scorrimento laterale: utilizzate attrezzi agricoli come armi, concatenate attacchi rapidi, pesanti e speciali per abbattere bestie demoniache, mentre padroneggiate il magico vestito divino che sarà essenziale per raggiungere piattaforme distanti, eludere il pericolo e superare potenti nemici.

Gameplay dettagliato in stile simulazione 3D: imparate l’antica arte dell’agricoltura seguendo i passaggi dettagliati dalla semina alla raccolta per coltivare il raccolto perfetto.

Creare una casa nella natura selvaggia: I compagni mortali di Sakuna producono armi, armature e pasti per lei usando i materiali e gli ingredienti che raccoglie nelle sue avventure, e completando le loro missioni sbloccherete ancora più opzioni.

Una nuova interpretazione della mitologia giapponese: L’eroina fa parte di un pantheon di dei e demoni ispirato alla mitologia tradizionale giapponese ma con molti colpi di scena unici.

