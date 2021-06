Need For Speed Hot Pursuit Remastered sarà incluso nel Game Pass

Electronic Arts, recentemente, ha preso la drastica decisione di rimuovere cinque capitoli di Need For Speed dagli store digitali (e chiuderne i server entro agosto) data la grande mole di impegno necessaria al mantenimento di quei titoli. A questa brutta notizia, tuttavia, ne corrisponde una buona: Need For Speed Hot Pursuit Remastered, uscito a novembre 2020, verrà incluso incluso nel Game Pass per gli utenti di Xbox abbonati.

Il titolo, nella sua versione rimasterizzata da Stellar Entertainment, uscì per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e ha visto l’aggiunta di nuovi obiettivi da raggiungere, nuovi colori per personalizzare i propri veicoli, alcune migliorie nei sistemi di frenatura e una modalità fotografica, così come dei contenuti aggiuntivi inediti diffusi in seguito al lancio di Need For Speed Hot Pursuit Remastered. I DLC in questione sono il pacchetto “Armati e Pericolosi“, “Lamborghini indomabili” e “Porsche Scatenate“.

La versione remastered del celebre simulatore di corse verrà aggiunta alla libreria di Game Pass il giorno 24 giugno 2021, entro quindi la fine del mese corrente. L’aggiunta, di per sé non stupisce, in quanto EA a partire da novembre 2020 voleva garantire agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate l’accesso gratuito ed illimitato ad alcuni giochi selezionati dalla compagnia californiana, privilegio poi posticipato a marzo 2021, ritardando di alcuni mesi.