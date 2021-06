The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: teaser trailer e SPRIGGAN Edition

Falcom ha presentato un teaser trailer per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, oltre ad aver annunciato la SPRIGGAN Edition e il contenuto scaricabile bonus della prima stampa per il Giappone. Di seguito una panoramica della nuova Special Edition:

Storia

Al di là del cielo blu, davanti a una luce lampeggiante, risiede una terra dell’alba. L’impostazione si sposta nella Repubblica Calvard. La Repubblica Calvard è una nazione multietnica che sta vivendo una crescita economica senza precedenti determinata dalle riparazioni del dopoguerra. In un angolo della capitale, dove i problemi dell’immigrazione portano instabilità politica e un nuovo presidente sta spingendo per una riforma radicale, un giovane che lavora come Spriggan (Underground Fixer) e riceve un lavoro particolare, ritrovandosi in una situazione che scuote l’intera nazione.

Sistema di combattimento

Il sistema di combattimento in stile AT (Action Time) utilizzato anche nei precedenti titoli di Trails è stato rinnovato.

SPRIGGAN Edition

SPRIGGAN Edition ha un costo di (9.800 yen e include i seguenti oggetti di valore che possono essere trovati solo in questa edizione limitata:

Mini colonna sonora di Kuro no Kiseki (con custodia alta): Una mini colonna sonora con custodia alta The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki contenente una varietà di musica di sottofondo del gioco, ispirata al paese multietnico della Repubblica del Calvard, in cui è ambientato il gioco.

Kuro no Kiseki Early Materials Book: To the Land of Origin and Dawn: Un art book di 96 pagine contenente una grande quantità di materiali tra cui concept visivi, personaggi, aree della Repubblica del Calvard, armi, cinema Orbal, personaggi nemici e altro ancora.

Arcride Solution Office: Un file di dati di 128 pagine contenente illustrazioni ad alta risoluzione dei personaggi che appaiono in The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki , inclusa una comprensione completa dei loro disegni dettagliati, come i lati e il retro.

Contenuto scaricabile bonus prima stampa (Voce Hollow Core: Latoya Hamilton): Contenuti scaricabili originali che consentono ai giocatori di cambiare la voce di sistema dell’uomo tattico Xipha con quella del giovane Dr. Latoya Hamilton.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, verrà lanciato per PlayStation 4 il 30 settembre in Giappone.