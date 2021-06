Twitch festeggia i suoi 10 anni con 4 grossi update nel corso del mese

Che lo si voglia o meno, Twitch è diventato a tutti gli effetti un colosso in fatto di Content Creators e marketing in generale, centrando un target pressoché enorme, dai grandi ai piccini di tantissimi settori, passando ovviamente anche dal gaming. La celebre piattaforma compie quest’anno il suo decimo anniversario (esattamente questa domenica) e ha preparato qualcosa per l’occasione.

Questo qualcosa si presenta come un annuncio di pubblicazione di quattro grandi update nel corso del mese ma tutti un unico e comune soggetto: le emote. Proprio così, la piattaforma di streaming più di successo al mondo introdurrà grandi novità per il proprio sistema di emote. Continuate a leggere qui sotto per capirne di più.

Emote animate – Il servizio sta lanciando le nuove emote animate, che saranno disponibili tra poche settimane per i partner (mentre per gli affiliati entro la fine del 2021). I creator potranno utilizzarne fino a cinque come benefit per gli abbonati di livello 1.

Le emote animate saranno disponibili sulla pagina delle Emote. Per saperne di più su come utilizzarle, basta andare qui.

Animazione delle emoticon esistenti – Ci vuole tempo per creare l’emote perfetta e Twitch vuole che le emoticon animate siano un divertimento extra, non un lavoro. I creator saranno in grado di caricare GIF personalizzate negli slot animati o aggiungere una delle sei animazioni ad un’emote già esistente. Il servizio, inoltre, mette a disposizione una serie di emote preimpostate.

Follower Emote (beta) – È da molto che i creator chiedono nuovi modi per attrarre e accogliere nuovi spettatori sui loro canali. Cosa c’è di meglio di un intero set di emote per dare il benvenuto ai nuovi membri delle community?

La piattaforma sta sperimentando le Follower Emote, che saranno disponibili in beta per alcuni partner e affiliati. Questa nuova categoria di emote darà la possibilità ai creator di far crescere le proprie community offrendo ai loro spettatori qualcosa di gratuito e divertente. Tuttavia, queste emote potranno essere utilizzate solo sui canali in cu sono state sbloccate. Il servizio raccoglierà feedback e opinioni sulla nuova feature, in modo tale da poterla testare e migliorare e, successivamente, renderla disponibile per tutti.

Libreria: l’archivio delle emote – A gennaio sono state migliorate le funzionalità attraverso le quali i creator gestiscono le loro emote, centralizzando tutto in un unico shop nella scheda emotes della dashboard. Twitch ha ascoltato e ha preso nota dei vari feedback, in cui veniva chiesto uno spazio in cui poter memorizzare e scambiare emote, senza doverle cancellare e ricaricare ogni volta. Finalmente è arrivato. Per rendere il tutto più gestibile, verrà introdotta la libreria, così da archiviare e spostare da una categoria all’altra le emote, anche se non sono attive. Con questa nuova funzionalità, il servizio offre ai suoi creator nuovi modi per potersi esprimere e interagire con la community, gestendo tutte le emote da un unico posto.

Ovviamente, possiamo aspettarci ben altro da Twitch negli anni a venire, ma al momento gli utenti e i Content Creators non potranno che ritenersi soddisfatti da quanto questa piattaforma abbia fatto e stia facendo.