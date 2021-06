After the Fall: il nuovo video dietro le quinte si focalizza sui nemici

Vertigo Games, il ramo di sviluppo e publishing specializzato in realtà virtuale di Koch Media Group, ha condiviso un nuovo video durante l’evento PS VR Spotlight, offrendo uno sguardo dietro le quinte del loro prossimo FPS action VR After the Fall. Il lancio è previsto sulle piattaforme Oculus Quest, PlayStation VR e PC VR. After the Fall è un FPS action VR che ha al centro un intenso gameplay coop per 4 giocatori. I giocatori si uniranno in un multiplayer multipiattaforma mentre affrontano un mondo distopico ostile e congelato in una furiosa lotta per la sopravvivenza.

After the Fall è ambientato all’indomani di una Los Angeles alternativa degli anni ’80, dove l’uso di sostanze sperimentali destinate a dare agli umani più resistenza contro la nuova era glaciale ha creato invece la razza delle nevi ferocemente mutata e non morta. Vent’anni dopo, l’umanità è nascosta e la sua sopravvivenza ora dipende dagli Harvest Runners; sopravvissuti che sono abbastanza coraggiosi da avventurarsi nella landa ghiacciata infestata per riportare rifornimenti vitali. Armato di controlli di movimento VR completi, After the Fall fa sentire i giocatori come un eroe d’azione degli anni ’80 leggermente sopraffatto mentre brandisce armi devastanti con movimenti reali in un’esperienza di gestione delle armi progettata per soddisfare anche i giocatori VR più veterani.

Con un’intensa modalità coop a 4 giocatori, questi ultimi devono unire le forze con altri sopravvissuti su tutte le principali piattaforme VR mentre si avventurano nel territorio nemico e affrontano enormi orde di nemici. Fai attenzione ai tipi più contorti; da bruti torreggianti che possono appiattirti all’istante con un colpo del loro enorme pugno di ghiaccio a decapitatori che ti prenderanno per il collo per sollevarti da terra. Nessuna missione sarà uguale alla precedente e affrontare uno snowbreed deve essere un lavoro di squadra poiché solo lavorando insieme per sopravvivere al mondo freddo e ostile di After the Fall, potrai avere la meglio.

Sviluppato da Vertigo Studios (Arizona Sunshine) e pubblicato da Vertigo Games, After the Fall arriverà sulle piattaforme Oculus Quest, PlayStation VR e PC VR nell’estate 2021.