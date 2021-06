Ecco il trailer di lancio de Gli Ultimi Ragazzi della Terra e il Bastone del Destino

Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Atomic Cartoons (la divisione Kids and Family di Thunderbird Entertainment), e lo studio di sviluppo Stage Clear Studios, ha lanciato oggi “Gli Ultimi Ragazzi Sulla Terra e il Bastone Del Destino”. La partnership per la produzione del gioco è gestita da Cyber Group Studios, l’agente mondiale di Atomic Cartoons per merchandise, licenze e videogiochi.

Questo nuovo gioco d’azione e avventura si ispira ai bestseller del New York Times e alla serie Netflix vincitrice dell’Emmy, Gli ultimi ragazzi sulla Terra, ed è ora disponibile, solo in versione digitale in Italia, per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e Steam. In Gli Ultimi Ragazzi Sulla Terra e il Bastone Del Destino, i fan potranno vivere una nuova storia originale, esplorando la vasta città di Wakefield e affrontando intere orde di zombi.

Vesti i panni dei leggendari eroi della serie Jack, Quint, June e Dirk, mentre cercano i pezzi mancanti del potentissimo “Bastone del destino” e provano a sconfiggere Malondre, la regina dei mostri viscidi, che sta cercando di evocare Rezzoch, l’Antico Distruttore dei mondi. Al lancio, sarà possibile divertirsi con una modalità in cooperativa locale offline da 1 a 4 giocatori, che sarà presto affiancata anche dal multiplayer online grazie a una patch di aggiornamento.

Il nuovo gioco si basa sulla pluripremiata serie animata Gli ultimi ragazzi sulla Terra di Atomic Cartoons e sull’omonima serie di libri di Penguin Random House, che ha venduto più di sette milioni di copie in tutto il mondo, oltre ad aver dominato alcune delle più celebri classifiche dei bestseller, tra cui quelle di New York Times, USA Today e Wall Street Journal. Il primo libro illustrato a colori, “Thrilling Tales from the Treehouse” è stato pubblicato lo scorso aprile, mentre il settimo episodio nella serie di sei romanzi, sarà pubblicato il 14 settembre 2021.