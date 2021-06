Back 4 Blood: annunciato lo showcase per il comparto PvP

Sicuramente i fan più accaniti della serie Left 4 Dead non vedono l’ora di avere ulteriori informazioni da Turtle Rock Studios per Back 4 Blood, titolo che uscirà nella giornata del 12 Ottobre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One. Nel frattempo, gli sviluppatori hanno recentemente reso noto che potremo vedere molto presto l’opera nuovamente in azione, stuzzicando l’appetito agli appassionati che aspettano con ansia tale produzione.

Ebbene, Turtle Rock Studios ha annunciato uno showcase dedicato al comparto PvP di Back 4 Blood, che verrà trasmesso nella giornata del 13 Giugno 2021 alle ore 23:00 italiane. Inoltre, prima di concludere, vi ricordiamo che Turtle Rock Studios lanceranno durante il corso dell’estate una nuova e corposa Open Beta, purtroppo, al momento non sappiamo esattamente in che giorni sarà disponibile tale fase di testing.