Aniplex: in arrivo novità su tanti titoli

Questa estate 2021 sarà una stagione di grandi rivelazioni nel mondo anime, grazie soprattutto alle tante convention online che sono state confermate nei prossimi mesi. Una tra le più imperdibili per gli appassionati sarà senza dubbio la Aniplex Online Fest, l’evento digitale organizzato da una delle case di produzione più potenti del mondo dell’animazione nipponica, pronto a riversare sugli appassionati un carico di rivelazioni e di preview.

La Aniplex Online Fest si terrà il prossimo 4 luglio 2021, in coincidenza con l’evento virtuale dell’Anime Expo, ma gli aggiornamenti che dovrebbero arrivare da questa convention promettono di essere esplosivi. Stando infatti allo studio, l’evento dovrebbe regalare nuovi particolari su alcune delle serie più amate dai fan, tra cui Demon Slayer (probabilmente con notizie sulla seconda stagione dell’anime targato Ufotable), Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night, Fate/Grand Order, Puella Magi Madoka Magica (che ha recentemente annunciato il ritorno con un film) e Magia Record.

Non è ancora chiaro quali possano essere le notizie relative a ognuno di questi franchise. Detto della seconda stagione di Demon Slayer e del film di Madoka Magica, i fan si aspettano novità sulla nuova pellicola di Sword Art Online. Qualche novità potrebbe arrivare anche sul fronte di Demon Slayer Mugen Train, il film dei record che sta ottenendo risultati straordinari anche negli Stati Uniti.

L’Aniplex Online Fest sarà dunque un evento da non perdere, al quale connettersi a partire dalle 15.00 (ora italiana) del 4 luglio 2021.

Aniplex Online Fest 2021 held on July 4 will deliver latest anime informations of "Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night", "Kimetsu no Yaiba", "Fate/Grand Order" anime as well as "Puella Magi Madoka Magica" and "Magia Record".

— Ranobe Sugoi (+) (@RanobeSugoi) May 28, 2021