Scarlet Nexus: nuovo trailer sul mondo di gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che fa una panoramica completa su Scarlet Nexus, raccontando storia e gameplay e dando maggiori informazioni e dettagli su Yuito, Kasane e i poteri dei loro alleati. Il filmato inizia parlando della scoperta dell’ormone psionico all’interno del cervello umano, capace di dare alle persone poteri extrasensoriali; viene poi descritta la minaccia nata per colpa delle schiere di mutanti noti come Estranei, affamati proprio di cervelli umani. L’unica speranza per evitare lo sterminio sono gli psionici, persone dotate di abilità extra sensoriali straordinariamente sviluppate, che sono stati poi selezionati e fanno parte delle FSE (Forze di Soppressione Estreanei). Gli estranei piombano dall’alto, da una coltre nebbiosa nel cielo chiamata fascia estintiva. Il video mostra le caratteristiche di alcuni di questi, come i Vase Paws, dei veri e propri mostri-fioriera.

Ma non aggiungiamo altro, e se volete sapere il resto, potete vedere il video in italiano qui sotto, della durata di quasi 9 minuti. Vi ricordiamo infine che Scarlet Nexus sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC a partire dal 25 giugno, e che è disponibile la versione demo per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S (qui il nostro provato)