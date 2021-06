Mobile Suit Gundam Seed: il regista rivela dettagli sul sequel

Il franchise era già atteso a un grande rilancio questa estate con l’atteso arrivo (rimandato purtroppo ben tre volte, ma finalmente confermato per l’11 giugno) del lungometraggio Mobile Suit Gundam Hathaway’s Flash, primo di una trilogia curata direttamente da Yoshiyuki Tomino, creatore di una delle saghe mecha più famose al mondo, ma i fan hanno ricevuto un’ulteriore buona notizia quando lo studio d’animazione Sunrise ha annunciato il sequel di Mobile Suit Gundam Seed.

Il regista di questo seguito sarà Mitsuo Fukuda, che si è lasciato sfuggire qualche dettaglio sul nuovo progetto, relativo a una delle versioni più apprezzate della celebre serie mecha.

Mobile Suit Gundam Seed, uscito per la prima volta nel 2002, celebrerà così il suo ventesimo anniversario, con un sequel che però non sarà un serie animata ma un film, come Fukuda ha voluto precisare. E non solo. Il regista ha specificato via Twitter che il suo lavoro sarà seguito diretto di Mobile Suit Gundam Seed Destiny, e che è tornato più e più volte sul copione, riscrivendolo quasi completamente, e realizzando circa “100 manoscritti” nel corso dell’intero processo creativo.

Ambientante nel corso della Bloody Valentine War, la serie di Mobile Suit Gundam Seed ripercorre le vicende di Kira Yamato, un ragazzo costretto a mettersi a bordo di uno dei Gundam dell’Alleanza Terrestre per combattere le forze ostili della ZAFT, in un universo diviso tra esseri umani normali, detti Naturali, e individui geneticamente modificati chiamati Coordinatori. Riuscirà la Terra ad avere ragione delle sue colonie, unite a formare una temibile forza ostile?

Nel caso voleste fare un veloce ripasso delle vicende della serie prima dell’uscita del suo film sequel, la serie è disponibile su Crunchyroll! Cosa aspettate dunque? Gettatevi tra le stelle pronti a combattere a bordo dei vostro enorme mecha.