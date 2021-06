Sniper Ghost Warrior Contracts 2: ecco il trailer di lancio

Da oggi 4 giugno è disponibile Sniper Ghost Warrior Contracts 2, FPS sviluppato da CI Games. Arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S, con la versione PlayStation 5 che arriverà più avanti (data ancora non annunciata).

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto:

Queste le informazioni di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 attraverso il PlayStation Store:

Vesti i panni di Raven, un cecchino mercenario che si muove nel cuore di una regione del Medio Oriente in cui le leggi non hanno più significato, tra i confini del Libano e della Siria. La tua è una missione apparentemente impossibile: neutralizzare un temibile gruppo criminale e consegnarlo alla giustizia.

Caratteristiche:

· Nel ruolo di un cecchino mercenario, elimina una vasta gamma di bersagli utilizzando un misto di combattimento ravvicinato e tiri da distanze estreme

· Elabora la giusta tattica e adotta ogni tecnica di infiltrazione per completare le sfide proposte dall’avvincente campagna per giocatore singolo.

· Esplora 5 mappe di gioco in una zona bollente del Medio Oriente.

· Porta a termine 20 nuovi contratti, insieme a una vasta scelta di operazioni collaterali

· Scopri un’esperienza da cecchino quanto mai profonda, che include una gamma di armi ed equipaggiamenti autentici.

· Riprova ad affrontare ogni contratto con approcci differenti per ottenere tutte le ricompense disponibili.

· Sperimenta un nuovo livello di fedeltà grafica, con un motore di gioco migliorato