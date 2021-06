Cyberpunk 2077: il codice sorgente circola online

L’attacco hacker a CD Projekt RED datato febbraio ha mietuto la sua prima vittima: il codice sorgente di Cyberpunk 2077 è infatti ora presente online, dopo essere stato venduto ad un’asta sul dark web. Il batch di dati rubato durante l’attacco ransomware è infatti tornato a circolare dopo qualche mese di silenzio. A riportarlo è un utente di ResetEra, delete12345, che afferma di essere entrato in possesso del SDK di PlayStation 5, contenente asset e codice prodotti tra il 31 gennaio e il 30 dicembre del 2020.

Oltre al codice sorgente di Cyberpunk 2077, l’attacco ransmoware produsse anche il furto di asset relativi ad altri giochi. Proprio ora online stanno circolando in rete anche i codici sorgente di The Witcher 3 e The Witcher RTX, la versione con Ray Tracing, che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi sulle piattaforme next gen, come già avvenuto con altri giochi che ricevono patch per migliorare la qualità sulle nuove console di casa Sony e Microsoft.

Il furto degli SDK in aggiunta danneggia moltissimo PlayStation 5. Pirati informatici potrebbero infatti trovare falle nella nuova console di casa Sony, aprendo così la strada ad una eventuale pirateria informatica, come ad esempio una softmod per la console o addirittura lo sfruttamento delle vulnerabilità della console per rubare i dati degli utenti. Una situazione sicuramente non piacevole, ben lontana ovviamente dal sistemarsi nel giro di pochissimi mesi.