Quantic Dream è il primo studio francese fornito di Dolby Atmos

Nelle ultime ore, Dolby Laboratories e Quantic Dream hanno annunciato la collaborazione per includere questa tecnologia innovativa nel nuovo Quantic Dream Sound Studio, che diventa il primo studio francese di videogiochi fornito di Dolby Atmos.

Dopo la produzione di Detroit: Become Human, il più recente dei giochi dello studio, e in seguito all’arrivo della nuova generazione di console domestiche, Quantic Dream ha voluto migliorare le proprie infrastrutture per offrire ai giocatori un esperienza più immersiva, innovativa e ricca.

Con questo in mente, Quantic Dream ha completamente reinventato il suo studio di registrazione e missaggio, per soddisfare i requisiti di un sistema Dolby Atmos 7.1.4. L’aggiunta della tecnologia Dolby Atmos allo studio consentirà esperienze di fascia alta e su misura, integrando con i software più popolari sul mercato come Wwise e FMod. Queste nuove installazioni offrono una grande flessibilità e aprono la possibilità di registrare più suoni, dagli effetti sonori alle voci fuori campo, fino a mixare completamente qualsiasi tipo di progetto audio in Dolby Atmos.

“Abbiamo deciso di puntare al formato più innovativo e recente sul mercato, quindi Dolby Atmos ci è sembrata la scelta migliore per gli anni a venire”, dichiara Aurélien Baguerre, Lead Audio di Quantic Dream. “Dolby Atmos aggiunge una nuova dimensione al suono e trasporta l’ascoltatore nel cuore dell’azione, fornendo un’esperienza di ascolto ottimale per il giocatore”.

Javier Foncillas, VP Commercial Partnership Europe di Dolby, aggiunge: “Dolby ha una solida esperienza nell’intrattenimento immersivo, sia in ambito cinematografico, televisivo o musicale. Poiché l’industria dei videogiochi continua a crescere, i giocatori richiedono più immersività. Vogliono esperienze al top e straordinarie. È qui che entra in gioco Dolby Atmos, che offre ai giocatori un vantaggio competitivo”.

Qui sotto potete vedere il video pubblicato in merito sul canale YouTube ufficiale di Quantic Dream, in cui a parlare è proprio Aurélien Baguerre.