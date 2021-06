Studio Ghibli: ecco la terra di Totoro nelle concept art del parco a tema

Nonostante la pandemia, Studio Ghibli si è saputo mantenere molto più che impegnato, continuando a lavorare su più fronti. Oltre al lancio di Aya and the Witch, il primo film dello studio completamente animato in CG, Studio Ghibli si è infatti concentrata anche sulla prossima pellicola di Hayao Miyazaki, e forse addirittura su una collaborazione con Pixar. Ma di certo il progetto più intrigante, almeno per i fan, è quello della realizzazione di un parco a tema, che sta lentamente prendendo forma.

Nei mesi scorsi erano state rivelate alcune attrazioni e aree del parco, come quella dedicata a Il Castello Errante di Howl, Principessa Mononoke e soprattutto Il mio vicino Totoro. E proprio per quanto riguarda quest’ultima zona, Studio Ghibli ha finalmente rivelato una concept art (la trovate in calce all’articolo) che rivelerebbe, almeno in parte, quali siano i piani dello studio per quest’area.

L’aggiornamento arriva direttamente da una conferenza stampa del governo della prefettura di Aichi, dove sorgerà il parco a tema, dove è stato anche dichiarato che l’area si trova attualmente in fase di costruzione. E se quella concept art non mente, aspettatevi di trovare un Gattobus in scala 1:1, che sarà senza dubbio l’attrazione principale dell’intera area.

Ma la conferenza stampa non ci ha regalato soltanto novità sulla costruzione dell’area dedicata a Totoro. Sono state infatti annunciate anche la realizzazione di una replica di oltre 6 metri e mezzo dell’aeronave di Il castello nel cielo, così come quella della casa della strega dell’ultimo successo Aya and the Witch.

Studio Ghibli intende dedicare un’area del parco a ognuno dei grandi successi che hanno fatto la storia della compagnia e dell’animazione giapponese. Detto degli spazi riservati a Principessa Mononoke e a Il Castello Errante di Howl, ci sarà spazio anche per Kiki Consegne a Domicilio e, ovviamente, per il più grande film animato nipponico di sempre, La città incantata.

Al momento però si sa ancora poco della data d’apertura del parco al pubblico. Inizialmente il piano prevedeva un’inaugurazione subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma com’è facile intuire, i ritardi dovuti alla pandemia di Covid hanno impedito di rispettare questa tabella di marcia. Dal momento che questo parco a tema vorrebbe imporsi come un’attrazione internazionale, grazie anche alla frama globale di Studio Ghibli, bisognerà di certo aspettare ancora un po’ prima della sua apertura. Ma sappiamo per certo che questa attesa sarà ben ricompensata.