Dead Island 2 non sarà all’E3 2021

Nonostante i rumor lo indichino come un gioco next gen, Dead Island 2 non ricomparirà alla kermesse di Los Angeles. L’E3 2021 dunque sarà nuovamente privo del survival creato da Techland (e che ora è nelle mani di altri sviluppatori), che venne proprio annunciato ben 7 anni fa: era infatti il lontano 2014 quando Deep Silver presentò il sequel del capitolo, sul palco della conferenza Sony.

In molti giocatori hanno infatti sperato di vedere qualche titolo di Deep Silver perché Koch Media, sua parent company, è proprio presente all’E3 2021. Purtroppo durante l’evento Dead Island 2 non sarà protagonista, così come altri titoli del catalogo del publisher e sviluppatore, tra cui un nuovo metro, un nuovo Saints Row, un o Timesplitters. La smentita è arrivata via Twitter, dove Deep Silver ha comunque ha consigliato ai giocatori di collegarsi e seguire la diretta dell’evento.

Nonostante questa smentita, ci sono due importanti notizie che possiamo cogliere: la prima è che il nuovo capitolo del franchise dell’action survival ha perso completamente la nomenclatura con cui era stato annunciato inizialmente (nel cinguettio viene chiamato semplicemente “Dead Island”). La seconda invece, decisamente più corposa, è che Deep Silver invita tutti a restare sintonizzati perché quando ci saranno notizie verranno diffuse. Non è dunque da escludersi che il publisher e sviluppatore non sia al lavoro su qualcosa di nuovo, magari legato ai suoi franchise storici e di cui sapremo qualcosa nei prossimi mesi.

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.

— Deep Silver (@deepsilver) June 4, 2021