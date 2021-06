King’s Bounty II: aperti i pre-order e svelata la King Collector’s Edition

1C Entertainment e Koch Media hanno annunciato ufficialmente che King’s Bounty II è disponibile per il pre-ordine su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store) presso i rivenditori fisici e digitali. L’annuncio è stato fatto alla fine di un nuovo teaser trailer, che mostrava lo stato attuale del gioco e una misteriosa cospirazione contro la corona. Il gioco sarà disponibile dal 24 agosto.

Sono disponibili due edizioni per la versione fisica: Day One Edition e King Collector’s Edition. Tre invece le edizioni digitali: Day One Edition, Lord’s Edition e Duke’s Edition.

Tutti coloro che effettueranno il preordine di qualsiasi versione del gioco, digitale o fisica, riceveranno un esclusivo pacchetto digitale Day One Edition, che include un esclusivo Armored Princess’s Shield, Elite Guard Premium Pack, Firehand Golems, Hounds of War Warhorse e Flaming Eagles. Tutti i preordini digitali di PlayStation 4 includeranno un tema basato sugli artwork di King’s Bounty II.

La Lord’s Edition, disponibile solo per il pre-ordine digitale, include una serie di contenuti aggiuntivi oltre al gioco principale, tra cui Rod of Deception, Frosthammer, Staff of Harmony, Tyrant’s Sword, Armor of the Hollow e il pacchetto premium Heroes & Villains.

La Duke’s Edition è disponibile solo per gli utenti Steam ed Epic Games Store e include il gioco principale, tutti i DLC della Lord’s Edition, un esclusivo artbook digitale e la OST del gioco.

Infine, potete vedere qui sotto i contenuti della King Collector’s Edition, che include una corona del re, un poster fronte-retro, un artbook con copertina rigida di 36 pagine e la colonna sonora. I preordini per la King Collector’s Edition saranno disponibili molto presto.