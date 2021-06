Total War Warhammer 2: trailer per il nuovo e ultimo DLC

Il colosso SEGA sotto le vesti di publisher, assieme al team di sviluppo Creative Assembly, nota ai giocatori di titoli strategici su larga scala per PC, ha pubblicato un trailer per il nuovo e ultimo DLC di Total War Warhammer 2, The Silence and the Fury.

Il pack in questione vedrà il ritorno della fazione dei Beastmen, guidati da Taurox come è possibile vedere nel trailer. Proprio questo personaggio sembra essere uno dei protagonisti della parte “Fury” del DLC. Sebbene il trailer non mostri alcuna sequenza di gameplay, è abbastanza chiaro che Taurox combatterà contro Oxyotl della fazione dei Lizardmen, che rappresenterà con ogni probabilità il lato “Silent” del suddetto pack.

Purtroppo, durante l’evento dedicato all’universo di Warhammer, il Warhammer Skulls, non è stata data alcuna data d’uscita per il terzo capitolo mostrato poco tempo fa, ma siamo sicuri che i giocatori troveranno pane per i loro denti con l’ultimo DLC di Total War Warhammer 2 The Silence and The Fury. Date pure un’occhiata al trailer qui sotto.