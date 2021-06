Asus presenta le nuove GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

Asus ha presentato la sua linea di schede video GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti. Le due nuove GPU montano, ovviamente, il nuovo chipset di Nvidia e si presentano come due schede video indicate per i gamer che intendono sfruttare al massimo la nuova generazioni di giochi.

Nel dettaglio, Asus ha lanciato tre modelli di GPU, differenti tra di loro per sistema di raffreddamento ed estetica. Come riportato nel comunicato stampa, le linee scelte sono due: la ROG Strix e la linea TUF Gaming. Vediamole nel dettaglio poco più in basso:

ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti : la GPU dispone di un raffreddamento a liquido, con un LED addressable RGB, con colori che brillano su diversi tagli della superficie. Sotto la scocca è presente un waterblock personalizzato che trasferire il calore dalla GPU e dalla memoria GDDR6X appunto in un circuito di raffreddamento a liquido.

ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti e GeForce RTX 3070 Ti : via il raffreddamento a liquido, dentro un nuovo raffreddamento ad aria. Classico nella scelta ma non nello stile, visto che sono presenti tre ventole costruire utilizzando un design axial tech, in uno schema controrotante per fornire un flusso d'aria uniforme e ottimizzato

TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti: questi due modelli vantano una estetica "furtiva", anche qui con un trio di ventole per il raffredddamento con design axial-tech

Di seguito disponibilità e immagini: