Total War Warhammer III: introdotto Khorne con un nuovo trailer

Quest’oggi, 4 giugno, Creative Assebly e SEGA hanno presenziato all’evento interamente dedicato ad uno degli universi più famosi in assoluto. Parliamo ovviamente di Warhammer e, publisher e team di sviluppo insieme, dopo averci deliziato con un lungo gameplay di Total War Warhammer III, hanno oggi mostrato un nuovo trailer.

Nel suddeto video sarà possibile dare un’occhiata approfondita a Khorne, Dio del Sangue, presonaggio che controlla il più grande dominio del Regno del Caos, introducendoci il suo “modo di fare”, sempre che tale possa descriversi.

Racconta la storia di Khorne e di Skarbrand, bandito dal Reame del Caos. Consumato dal suo esilio, il demone vaga per gli altri regni, come una “furia inquieta che non può essere fermata”. Come tutti i demoni che adorano Khorne, Skarbrand repelle la magia e favorisce lo scontro diretto, preferendo operare in combattimento corpo a corpo. Questo si traduce direttamente in gameplay, come i demoni di Khorne ottengono bonus passivi man mano che rimangono in combattimento.

Skarbrand infatti, sarà il personaggio più forte all’interno del gioco per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo. Egli aumenta il danno delle proprie asce gemelle ogni volta che uccide qualcuno, potendo poi continuare a devastare con il suo respiro di fuoco tramite un potere apposito.

Per quanto non si conosca ancora una data d’uscita ufficiale, Creative Assembly non ha smentito l’uscita di Total War Warhammer III entro la fine dell’anno su PC tramite Steam. Ovviamente, GamesVillage rimarrà sull’attenti per ulteriori novità in merito. Intanto, trovate qui sotto il nuovo trailer.