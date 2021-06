One Piece: finalmente svelato il frutto di Eustass Kidd

Un manga come One Piece, giunto ormai a quasi trent’anni di serializzazione e superato lo straordinario numero di 1000 capitoli, è necessariamente ricco di tanti personaggi interessanti. La fantasia di Eiichiro Oda ha dato vita, nelle decadi passate, a un numero stupefacente di protagonisti, antagonisti o semplici comparse che cono riusciti a farsi spazio nei cuori degli appassionati.

Tra questi c’è sicuramente Eustass Kidd (anche se, risultati del Global Popularity Poll alla mano, non è nella top ten dei più amati), una delle Undici Supernove, e grande protgonista, al fianco di Luffy e Law, della recente battaglia di Wano che si sta svolgendo tra le pagine del manga. Ma per anni un mistero ha aleggiato intorno alla figura di qusto personaggio, ossia quello relativo al nome del suo Frutto del Diavolo.

Visto in azione per la prima volta nell’arcipelago Sabaody, i fan sanno bene che il frutto di Kidd gli permette di attirare a sé o di respingere qualsiasi tipo di metallo, ma Oda non aveva mai rivelato, almeno finora, quale fosse il nome del frutto.

Ebbene nell’ennesimo Q&A, comparso nelle SBS 99, Oda ha risposto alla domanda di un fan, rivelando che il frutto di Kidd si chiama Magnetic-Magnetic (Jiki-Jiki no Mi), e confessando di essere in imbarazzo per non averlo svelato prima. L’autore di One Piece infatti ha detto di aver sempre pensato di averlo rivelato e che deve essersi dimenticato di farlo veramente.

Sembra più che comprensibile che Oda, alle prese con un numero impressionante di personaggi, possa aver dimenticato di fare una rivelazione simile su Kidd, anche perché finora il rivale di Luffy era rimasto abbastanza sullo sfondo. L’arco narrativo di Wano sta dando anche a lui la possibilità di brillare di luce propria, e stando a quanto rivelato da Oda, ci sono ancora molti aspetti del suo potere che verranno svelati prima che la saga finisca.

Per il momento però, Kidd si è guadagnato un piccolo record: con i 510 capitoli intercorsi tra la rivelazione del suo potere e quella del nome del suo frutto, il capitano dei pirati di Kidd è il personaggio con il nome del frutto rivelato più tardi dopo il suo esordio. Uno strano primato, a dirla tutta che Kidd potrebbe detenere fino alla fine di One Piece.