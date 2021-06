Battlefield 6: sono queste le prime immagini?

Il reveal di Battlefield 6 avverrà tra qualche giorno ma online hanno cominciato a circolare quelle che sembrano le prime immagini dell’alpha tecnica (differente da quella prevista secondo i rumor a luglio). Le immagini, di cui ribadiamo non avere la certezza dell’originalità sono state diffuse sul Discord di Tom Henderson, un insider molto prolifico e attivo soprattutto sul versante DICE ed Electronic Arts.

Le immagini, che vedete poco più in basso, sono state cautamente censurate. Le bande nere presente infatti dovrebbero coprire alcuni dettagli su questa presunta alpha tecnica di Battlefield 6, tra cui ovviamente l’id di chi starebbe provando il tutto e ovviamente anche dati sensibili relativi all’IP e più in generale dati personali. La qualità delle immagini è bassa: si tratta di foto off screen, probabilmente perché (nel caso venisse confermata la genuinità del tutto) un programma per catturare screenshot o altro sarebbe rivelato da un eventuale protezione inserita da DICE per evitare leak ancora più pesanti.

In realtà, come detto poco sopra, è davvero difficile riuscire a cogliere la genuinità di questi screenshot. Non c’è una sola foto che includa il logo (svelando così il nome ufficiale del titolo) ma ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. DICE ed Electronic Arts sveleranno a breve il nuovo gioco della serie, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo nel corso dei prossimi giorni.