Now.gg: arriva la rivoluzione cloud nel mobile gaming

Now.gg, nota società improntata principalmente sul cloud mobile, ha quest’oggi reso disponibile una nuova piattaforma che, in linea teorica, rivoluzionerà il modo di sviluppare videogiochi. La piattaforma mobile cloud Platform-as-a-Service (PaaS) cambia drasticamente la portata per gli sviluppatori attraverso delle soluzioni per l’accessibilità, la condivisione e la monetizzazione.

La piattaforma, vi farà piacere sapere, è già adottata da più o meno grandi team, tra questi troviamo Perfect World, PerBlue e Lilith Games. Grazie al cloud gaming per mobile, gli sviluppatori potranno garantire a tutti i giocatori le stesse identiche performance senza alcun compromesso grafico su qualunque telefono supporterà tale piattaforma.

I limiti e i problemi oggi riscontrati nelle piattaforme mobile principali, potranno esser risolti grazie a questa assoluta novità che rende i giochi immediatamente condivisibili attraverso il semplice click di un link. Basta scomodi download o lunghe installazioni. Gli utenti devono semplicemente cliccare su un link per giocare subito ed effettuare acquisti in-app. Facile, semplice e immediato.

Tramite tale piattaforma, (qui trovate più informazioni) inoltre, è possibile effettuare transazioni per attraverso canali di pagamento digitali che sono, ovviamente, già presenti sul cloud come portafogli digitali, criptovalute o ricariche di gioco.