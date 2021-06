Bloodstained Ritual of The Night 2 è nelle fasi embrionali dello sviluppo

Qualche giorno fa, vi informammo di come fosse praticamente confermato, seppur non ufficialmente, il seguito di Bloodstained Ritual of the Night da parte di 505 Games e ArtPlay. Visto il suo successo, comunque, sembrava già fosse certo ma, qualora non ci aveste creduto nemmeno per un istante, ecco la prova che cercavate.

Proprio in queste ore, il team di sviluppo menzionato poco sopra, ha confermato via Twitter che un sequel per il primo e ben riuscito capitolo è attualmente in sviluppo ma, come già c’era da aspettarsi, ancora nelle sue “fasi embionali dello sviluppo”. Ovviamente, tale affermazione può soltanto significare che il titolo è ben lungi dall’esser pubblicato.

Detto ciò però, non sarebbe vero che fino a quel momento nulla potrebbe venir fuori per i fan, visto che nello stesso post viene confermato che il team è principalmente concetrato sul rilasciare nuovi contenuti per il primo gioco. Cosa, al momento, non ci è dato sapere.

In attesa di sentire novità, vi ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS e Android.