Game Pro 028 è disponibile su Readly Italy

Lo scorso 20 maggio la rivista Game Pro è tornata in vita su Readly Italy, continuando da dove aveva interrotto il suo viaggio! Il numero 028 (giugno 2020), realizzato in collaborazione tra Sprea Editori, GamesVillage e gran parte della redazione originale, offre 96 pagine 100% videogame, a cominciare dalla Cover Story dedicata a Deathloop, il titolo di Bethesda che ha ricevuto ben 12 pagine di copertura (potete leggerne da pagina 32 a pagina 43).

Game Pro numero 028 ha davvero tanto da offrire, a cominciare dalle recensioni dei migliori titoli pubblicati tra aprile e maggio. Tra la nostra offerta di review non mancano Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition, New Pokémon Snap, Returnal e tante altre. Ma la rivista da spazio anche ai titoli che verranno, mettendovi l’acquolina in bocca con Tales of Arise, Diablo II Resurrected e Diablo Immortal. Le nostre anteprima includono anche Ratchet & Clank Rift Apart, Lost Soul Aside e tante altro ancora!

E Game Pro è anche la terra degli articoli delle nostre migliori firme, a cominciare dall’editoriale del direttore Marco Accordi Rickards, che ci illustra il continuo mutamento dei videogiochi e del nostro settore. Anche i nostri columnist si sono dati da fare, ognuno con la sua penna critica (virtuale), capaci di toccare ogni genere di argomento… senza mezze misure.

Ultimo, ma non per importanza, da pagina 82 diamo ampio spazio al retrogaming! Retrogame Magazine trova il suo spazio all’interno delle nostre pagine, raccontandoci dei grandi classici quali Metal Slug e dei suoi 25 anni, Sonic The Hedgehog (che invece spegne 30 candeline), Evil Women e la sua capacità di sedurre ancora oggi, R-Type, Super Side Kicks, ma non solo!

Insomma, Game Pro è tornato più in forma che mai e se non lo avete ancora letto, solo 0.99 euro vi separano dalla vostra prossima rivista preferita.