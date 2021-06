Trese: ecco il primo poster del nuovo anime Netflix

Gli investimenti importantissimi di Netflix nell’industria degli anime stanno dando i loro frutti e in questo 2021 il sito di streaming sta facendo approdare sulla sua piattaforma un numero sempre maggiore di show, per appagare una domanda sempre più elevata di animazione. Dopo essersi proposta di far uscire quaranta nuove serie nel corso del 2021, Netflix sta mantenendo la parola, con opere di grande successo, come la quarta e ultima stagione di Castlevania (qui la nostra recensione), High-Rise Invasion (qui la recensione), Beastars, Baki Son of Ogre e Yasuke. Sarà però con giugno e dunque con l’inizio della stagione estiva che Netflix conta di riempirsi di nuovi show, tra cui uno dei più attesi è sicuramente Trese.

Tratto dal manga filippino firmato da Budjette Tan e Kajo Baldisimo e animato da Powerhouse Animation (lo stesso studio che ha dato vita a Castlevania e Seis Manos), Trese è incentrato sulla figura di una ragazza, Alexandra, che funge da ponte tra il mondo degli umani e quello degli spiriti. In un mondo dove le creature mitiche del folklore filippino si mescolano agli uomini nascondendosi tra di loro, Alexandra si troverà trascinata in un periocoloso ambiente criminale, popolato di esseri dalle capacità sovrannaturali.

L’esordio su Netflix della serie (qui potete trovarne il trailer) è atteso per il prossimo 11 giugno, e per l’occasione il sito di streaming ha voluto rilasciare un poster pubblicitario (che trovate in calce all’articolo) che ci lascia già intravedere, almeno in parte, lo stile dominante della serie.

Di certo c’è che, con la conclusione di Castlevania, Netflix sta cercando una nuova serie anime che si possa fare portabandiera del lavoro della piattaforma streaming più nota al mondo. Trese potrebbe essere già la risposta a questa ricerca, dipenderà tutto dalla risposta del pubblico.