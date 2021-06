Godzilla Singular Point: arriva l’opinione di Hideo Kojima

Kojima ha confessato di aver iniziato a guardare Godzilla Singular Point, ma di averlo lasciato da parte dopo aver visto il character design di Rodan, uno degli storici rivali del lucertolone, nei video promozionali:

“Godzilla Singolar Point, script e sceneggiatura di To Enjo. Quando sono andato su Netflix il giorno dell’esordio, Rodan è apparso nel video promozionale. Il design era simile a uno pterodattilo, non a un kaiju. Così ho smesso di guardarlo per un po’”



Ma non si dica che Kojima non è un tipo da ritornare sui suoi passi e rivedere le sue opinioni:

“Ma poi ho deciso di guardarlo di nuovo, e non ho potuto smettere, così ho visto tutti gli 11 episodi ieri notte! Cristo, è divertente! Mi ha conquistato! Non vedo l’ora di vedere il resto! Mancano solo due episodi”

Non è la prima volta che Kojima si esprime entusiasticamente su una serie anime o su un manga, lo scorso anno il designer aveva fatto notizia per la sua passione per Made in Abyss. Chissà che dopo questa manifestazione pubblica di supporto da parte di Hideo Kojima, Godzilla Singular Point non venga baciato dalla stessa fortuna. Dobbiamo aspettare ancora pochissimo per scoprirlo: il 24 giugno è sempre più vicino!