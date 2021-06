Nintendo Switch Pro: verrà annunciata dopo l’E3?, rumor

La Nintendo Switch Pro è uno dei segreti peggio custoditi del settore. Numerosi addetti ai lavori e altri hanno affermato che la console è in lavorazione, anche se c’è qualche disaccordo su quando sarà rivelata e quando sarà annunciata al pubblico. A causa di affermazioni interne e perdite dei rivenditori, sembrava che Nintendo avrebbe finalmente alzato il sipario sulla console questa settimana. La grande N, alla fine, ha cambiato idea. Secondo nuovi rumors, la rivelazione di Switch Pro potrebbe arrivare dopo l’E3.

Secondo l’insider del settore Jeff Grubb Nintendo Switch Pro non sarà annunciata questa settimana e ha fornito speculazioni informate sul fatto che l’annuncio di Nintendo Switch Pro non poteva avvenire prima dell’E3. Per quanto riguarda la data di uscita di Nintendo Switch Pro, Grubb ha affermato di aver sempre sentito il 2022, ma ha affermato che anche il 2021 potrebbe essere una possibilità. L’insider crede che Nintendo si concentrerà sulla presentazione dei nuovi giochi durante all’E3 2021, cosa che l’azienda stessa ha confermato, per poi rivelare la nuova console probabilmente un paio di mesi prima di quando verrà effettivamente presentata al pubblico.

Se Nintendo, in futuro deciderà, di annunciare la Nintendo Switch Pro, la rivelazione deve rispondere ad alcune domande persistenti sulla console. I fan, infatti, vogliono sapere quando potranno acquistarlo, se le voci sulla risoluzione 4K sono vere e, cosa forse più importante, quanto costerà. Un rumor di un rivenditore su Amazon in Messico, ha suggerito che il prezzo della nuova console potrà variare intorno ai € 400, anche se, ancora una volta, Nintendo deve ancora fare annunci ufficiali.

Se si deve credere ai vari rumors, questa console Switch sarà più costosa e più potente delle altre due e potrebbe sostituire completamente quella esistente. Secondo i vari leak, Nintendo andrà avanti con Switch Pro e Switch Lite come prodotti hardware principali, eliminando gradualmente Nintendo Switch originale nel processo. Resta da vedere se ciò sia vero o meno. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.