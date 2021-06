No More Heroes I e II: arrivano su Steam dal 9 giugno

L’editore XSEED Games e lo sviluppatore Grasshopper Manufacture lanceranno No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle per PC tramite Steam il 9 giugno a $ 19,99 / £ 17,99 / € 19,99 ciascuno con uno sconto del 10% per la prima settimana di lancio, ha annunciato l’editore. Le versioni per PC includono il supporto per risoluzioni HD, gameplay a 60 fotogrammi al secondo e funzionalità aggiuntive incluso il supporto Steam Cloud. Di seguito una panoramica dei giochi:

Informazioni

La classica azione hack-and-slash senza sosta di No More Heroes ha ricevuto il restyling HD che giustamente si merita! Preparatevi ad abbattere legioni di nemici e a schierarvi contro un cast di assassini professionisti rivali che trasuda personalità mentre aprite la strada verso la vittoria.

Ma non è tutta follia hack-and-slash! Quando non state combattendo per la vostra vita, farete lavori part-time per comprare nuovo merchandising, vi allenerete per potenziarvi per la prossima battaglia di classifica e porterete la vostra moto truccata per un giro sulle strade di Santa Destroy.

No More Heroes

Nel gioco, Travis Touchdown è un assassino della United Assassins Association (UAA). Usando una katana laser, affronta i 10 migliori assassini del mondo. Va in giro su una moto, la Schpeltiger, e usa mosse di wrestling professionistico per sconfiggere i suoi nemici.

No More Heroes 2: Desperate Struggle

Ambientato tre anni dopo il primo gioco, il titolo trova Travis che ha raggiunto il successo nel diventare l’assassino numero uno della UAA. Tuttavia, ha dato per scontato di essere caduto sul gradino a 51. Inoltre, c’è Skelter Helter, un altro assassino che ha giurato vendetta su Travis per la morte di suo fratello. Con le sue katane laser in mano, si allea con gli alleati Shinobi e Henry Cooldown, per andare in missione per reclamare la sua posizione di numero uno.

