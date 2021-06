Immortal Life: presentato un nuovo trailer durante l’evento Indie Live Expo 2021

Immortal Life, il gioco di ruolo e simulazione di YiFang Studio 2P Games ha ottenuto un nuovo trailer durante l’evento Indie Live Expo 2021. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Immortal Life è un titolo gestionale dove vestite i panni di un gruppo di coltivatori. In fuga dalla distruzione, scoprite una valle mozzafiato dove una giovane comunità vi accoglie a braccia aperte. Vi siete messi a lavorare senza sosta, avete deciso di aiutare gli altri membri a far crescere e fiorire questo insediamento in un villaggio prospero. Hai il compito di prenderti cura dei raccolti, ma spesso le persone avranno bisogno di un paio di mani in più per raccogliere diversi tipi di materie prime, cacciare più cibo o costruire nuove strutture. Rafforzare i legami con l’intera comunità e trovare la felicità in essa è importante per la crescita spirituale quanto gestire con successo il villaggio. Concentratevi sul presente, su ogni piccolo passo che ti porta al vostro obiettivo finale.

Funzionalità principali (accesso anticipato)

Aiutate a costruire e migliorare la nuova casa. Coltivate e cacciate, imparate a commerciare, costruite nuove strutture e molto altro!

Migliorate il rapporto con gli altri membri d per sbloccare nuove missioni, abilità e oggetti.

Esplorate un’enorme mappa, una valle mozzafiato scolpita in uno splendido 2.5D composto da quattro aree diverse.

Vivete la vita della valle lungo le quattro stagioni dell’anno (primavera, estate, autunno e inverno), ognuna con le proprie colture speciali ed eventi unici.

Scegliete liberamente come trascorrere le tue giornate in Valle. Trovate il giusto equilibrio tra raggiungere gli obiettivi.

Vivete un’avventura a lungo termine per ripristinare lo status di un clan perduto di coltivatori.

Immortal Life sarà disponibile in Early Access per PC tramite Steam nel 2021. Sono previste anche le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch.