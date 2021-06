The Good Life: verrà pubblicato da Playism in autunno

Durante l’evento Indie Expo 2021 di oggi 5 giugno sono arrivate diverse novità riguardo a The Good Life, gioco in sviluppo da parte del team White Owls di SWERY: come scritto nell‘aggiornamento sulla pagina Kickstarter, il titolo verrà pubblicato da Playism, chiudendo così, consensualmente, la collaborazione con The Irregular Corporation. Inizialmente previsto per l’estate, The Good Life arriverà in autunno su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questo il messaggio scritto nell’aggiornamento sulla pagina Kickstarter:

“Cari sostenitori,

Con l’avvicinarsi dell’uscita di The Good Life, abbiamo alcune importanti notizie da condividere a tutti coloro che ci hanno dato così tanto supporto prezioso per questo progetto.

Oggi siamo entusiasti di annunciare il nostro nuovo partner editoriale: PLAYISM! Abbiamo lavorato con loro in passato e siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con loro per portare The Good Life a quanti più giocatori possibile. Anche se questo significa che la nostra collaborazione con The Irregular Corporation sta per concludersi, la decisione di separarsi è stata reciproca. The Irregular Corporation è stato un ottimo partner e apprezziamo tutto il loro supporto e contributo nel portare più britannicità a Rainy Woods.

Lo sviluppo è nel suo tratto finale e siamo entusiasti di darvi nelle vostre mani The Good Life questo autunno, mentre stiamo dando i nostri ultimi, ma necessari, ritocchi al gioco.

■Messaggio da PLAYISM

Ricordo quando The Good Life è stato annunciato per la prima volta, a una conferenza al PAX West nel settembre 2017. Ero a quella conferenza io stesso, e da quel momento non vedevo l’ora che il gioco sarebbe finalmente uscito. Sono estremamente onorato di ricevere ancora una volta l’opportunità di lavorare insieme ad un altro “gioco di Swery”. Faremo tutto il possibile per garantire che i giocatori di tutto il mondo possano giocare alla migliore versione possibile di questo gioco. Speriamo che abbiate pazienza finché non sarà pronto per il rilascio.”

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, in giapponese, che potete vedere qui sotto, e che mostra la protagonista Naomi mentre scatta foto nella cittadina di Rainy Woods in forma umana, ma anche mentre compie missioni in versione gatto e versione cane.