Mighty Goose: ecco il trailer di lancio

A metà maggio, durante il Playism Game Show, era stata annunciata la data d’uscita di Mighty Goose, shooter run-and-gun con protagonista un’oca cacciatrice di taglie. Quel giorno è arrivato, e infatti da oggi 5 giugno è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Nintendo Switch.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco sviluppato da Blastmode e MP2 Games sulla pagina del PlayStation Store:

Controlla Mighty Goose e combatti il Re Void. Il signore di questa galassia ha al suo servizio un enorme esercito di soldati e mostri meccanici. Affrontarli significherà viaggiare verso mondi lontani e affrontare ogni sorta di pericolo. Ma non temere, questo non è nulla per Mighty Goose, la leggenda vivente!

Mighty Goose è uno sparatutto frenetico e ad alta intensità dove controlli un’oca cacciatrice di taglie. Usa armi epiche e veicoli da guerra devastanti per combattere boss grandi quasi quanto l’intero schermo e orde di nemici! Oltre alla sua tradizionale formula da gioco arcade, potrai contare anche su una tonnellata di armi folli, compagni, potenziamenti e segreti da scoprire.

・Uno sparatutto frenetico ad alta intensità dai controlli precisi.

・Affronta boss grandi quasi quanto l’intero schermo e che metteranno alla prova abilità, tempismo e capacità di schivare.

・Personalizza il tuo stile di gioco combinando chip di potenziamento, armi secondarie e personaggi di supporto.

・Pilota devastanti veicoli da guerra e decima enormi gruppi di nemici.

・Mondi, veicoli e personaggi realizzati in una splendida pixel art.

・Una bellissima colonna sonora con gustoso rock elettronico e scatenate melodie jazz fusion, composta da Dominic Ninmark (Moonrider, Blazing Chrome, Gravity Circuit).