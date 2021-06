Vertigo: teaser dell’avventura tratta dal film di Hitchcock

Si sono appena conclusi i Guerrilla Collective, e tra i tanti giochi mostrati all’evento, spicca la nuova avventura in sviluppo da parte di Pendulo Studios: si tratta di Vertigo, ispirato dal film di Alfred Hitchcock del 1958 (con il titolo “La donna che visse due volte”, qui in Italia), tratto a sua volta dal romanzo omonimo scritto da Thomas Narcejac e Pierre Boileau.

Non è stato mostrato molto del nuovo gioco del team spagnolo, punto di riferimento delle avventure grafiche (Hollywood Monsters, la serie Runaway, quella di Yesterday e il più recente Blacksad), ma dal breve filmato si può percepire il mood di gioco, e si vedono quelli che potrebbero essere i protagonisti. Non è stata annunciata una data d’uscita, ma il video dice “coming soon”, e sarà pubblicata da Microids su PC/MAC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Questo una breve descrizione della storia:

Lo scrittore Ed Miller è uscito illeso da un incidente d’auto nel Brody Canyon, in California. Anche se nessuno è stato trovato all’interno dell’auto, Ed è sicuro che stesse viaggiando con sua moglie e sua figlia. Traumatizzato da questo evento, inizia a soffrire di forti vertigini. Quando inizierà la terapia, cercherà di scoprire cosa è realmente accaduto in quel tragico giorno.

Oltretutto, è stato mostrato anche un dev diary in cui a parlare è Josué Monchan, narrative desinger del gioco. I temi principali sono più o meno gli stessi del film: ossessione, follia, manipolazione, identità, e la confusione tra immaginazione, sogno, memoria e realtà. Sono state usate molte tecniche in stile Hitchcock, così come per quanto riguarda il lavoro della camera, a partire proprio dall’effetto vertigo. Potete vedere il filmato qui sotto.