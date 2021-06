The Last of Us Remake e il multiplayer verranno annunciati a giugno?

Con l’arrivo della patch gratuita di The Last of Us Part II per PlayStation 5 (con tanto di miglioramenti che hanno reso il titolo praticamente next-gen), è stato scongiurato il pericolo di una ripubblicazione del gioco con tanto di nuova spesa da parte dei possessori di PS5. Dunque, adesso il nostro focus si sposta sul tanto rumoreggiato remake del primo capitolo, ormai sempre più vicino all’annuncio ufficiale.

Giugno sarà il mese dell’E3 2021, ma come ben sappiamo Sony Interactive Entertainment non parteciperà all’evento digitale organizzato dall’ESA. Noi però ci aspettiamo uno speciale State of Play pre o post-E3, con tanti annunci e reveal di date d’uscita. In questa occasione, Naughty Dog potrebbe fare un doppio annuncio, ossia quello relativo a The Last of Us Remake e della sua nuova componente multiplayer. In questo caso, le ipotesi sono due: remake e multiplayer disponibili insieme, così come accaduto per l’originale avventura di Joel e Ellie; remake e componente multiplayer ambientata nell’universo di TLOU pubblicati in maniera distinta e separata. Ovviamente, queste sono solo supposizioni, in attesa di notizie più dettagliate e ufficiali da parte dei diretti interessati.