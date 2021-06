Fire Tonight: annunciata la data d’uscita per PC e Switch

Way Down Deep, publisher dietro il titolo Half Past Fate, assieme al team di sviluppo Reptoid Games, ha annunciato che il nuovo puzzle game Fire Tonight sarà disponibile su PC tramite Steam e Nintendo Switch a partire dal 12 agosto.

La produzione racconta la storia di una relazione tra due giovani ragazzi in una città letteralmente invasa dalle fiamme, titolo che prende ispisazione dall’omonima canzone d Information Society.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita da un nuovo trailer pubblicato appositamente per celebrare l’annuncio della data d’uscita.

Maya e Devin sono separati in una città in fiamme. Nell’anno 1990, prima dei telefoni cellulari o Internet. Sono da soli, si interrogano sulle scelte che li hanno portati qui, su come si sono incontrati e su cosa potrebbe riservare il futuro.

Ispirato alla canzone omonima di Information Society, Fire Tonight è una passeggiata spensierata ma riflessiva attraverso la storia di una relazione. Una storia di credere l’uno nell’altro quando il mondo intero cerca di tenerli separati.

Maya si propone di trovare la sua strada attraverso la città in auto, treno, pattini a rotelle e tetti, il tutto evitando barricate della polizia, ingorghi e il fuoco in continua espansione.

Maya e Devin riusciranno a ritrovarsi prima che la città sia avvolta dalle fiamme?