Trifox: annunciato un nuovo action adventure per PC e console

Per gli amanti delle volpi, ecco che il piccolo team Glowfish Interactive, portati in alto dal publisher Big Sugar (Unto the End vi dice qualcosa?) hanno in queste ore annunciato un nuovo ed esplosivo titolo con protagoniste tre volpi: Trifox.

L’opera action adventure con telecamera isometrica si presenta come un tripudio di azione, tra mille esplosioni e colori e, con una data non del tutto precisata, se non dal solo anno d’uscita pari al 2022, il team ha presentato il tutto con un trailer e una demo ora scaricabile via Steam.

Trifox approderà inoltre su tutte le console maggiori, parliamo quindi di Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguito dal trailer d’annuncio ufficiale.

Trifox è un’avventura d’azione a doppia levetta ispirato agli anni d’oro dei platformer 3D. Fatti largo tra orde di nemici, combatti contro i boss in scontri appassionanti, supera delle emozionanti sfide ambientali e aiuta il nostro talentuoso eroe a ricostruire la sua casa.

In Trifox dovrai aiutare un eroe talentuoso a ricostruire la propria casa, devastata dopo una terribile invasione.

Caratteristiche principali